اليوم الخامس من النفاس ... لا تنسي تعقيم السرة

اليوم تبدئين في اليوم الخامس من فترة النفاس، وأصبح عمر الصغير أربعة أيام وبدأ يومه الخامس في الحياة، وربما استيقظت مبكرة؛ لأن عندك أطفالاً آخرين، أو أنك ترغبين في ممارسة نشاطك اليومي والصغير لا زال نائماً، لا تعتقدي أن الأمر سيكون سهلاً ودون تنظيم، فأنت لا زلت في مرحلة النقاهة بعد عناء الولادة.

ولذلك لا زالت "سيدتي نت" تقدم لك برنامج النفاس، تقدم لك برنامج اليوم الخامس كالتالي:

• لا تنسي الحمام الصباحي اليومي إذا كنت لم تلدي بعملية قيصرية.

• العملية القيصرية تعني ألا تغتسلي كاملاً، ولكن يجب تغطية مكان الخياطة بلاصق عريض للحماية من الماء.

• اليوم يمكنك ممارسة تمارين خفض الصدر؛ حيث إن هذا التمرين يضاف للتمارين السابقة التي قمت بها في الأيام الأربعة الأولى.

• يعتمد تمرين خفض الصدر باتجاه البطن على وضع الجلوس والذراعان ممدودتان إلى الأمام.

• مارسي هذا التمرين عشر مرات في الصباح، وعشر مرات في المساء.

• الطعام لا زال يحتوي على السوائل بالدرجة الأولى، وطالما أنك تخلصت من الإمساك يمكنك تناول الطعام الصلب.

• بالنسبة للمولود فلا تنسي تعقيم السرة، والتأكد أن كل شيء على ما يرام بخصوصها فلا احمرار أو حبيبات أو سوائل تنزل منها.

• الرضيع بحاجة لأن تضعيه في حضنك وتأمله وملاطفته، لا تنجري خلف الأعمال المنزلية وتتركيه؛ فهو بحاجة لأكثر من الرضاعة وتغيير الملابس.

• حصولك على قسط وافر من النوم والاسترخاء بجانب المولود أكبر مدة ممكنة يعني عودة الرحم لوضعه الطبيعي بسرعة، وزيادة إدرار اللبن وعلاقة روحية وعاطفية وثيقة بينك وبين المولود.

الآن سينتهي اليوم الخامس من أيام النفاس، وأنت قد وقفت قليلاً أمام المرآة ولكنك لم تطيلي الوقوف في المطبخ، فهناك أمك وحماتك وزوجك وغيرهم ممن سيساعدونك على الأقل حتى مرور الأسبوع الأول.....

انتظرينا غداً مع برنامج اليوم السادس من النفاس .....