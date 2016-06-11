الألعاب الآمنة والمناسبة لطفلك حسب عمره

تزداد حيوية طفلك ولعبه حينما يبلغ 3 أشهر وما فوق، حيث تصبح حركاته أيضاً أكثر دقة بفضل مهاراته النامية، ويمكنه أن يدرك الأشياء فيبحث عن ألعابه الخاصة، ويمكنك استغلال ذلك وتطوير مهاراته باختيارك بعض الألعاب الآمنة له، والتي قد تساعده في اكتشاف حواسه التي تتطور بسرعة:



الأطفال ما فوق الـ3 أشهر

الأطفال من عمر 3 أشهر حتى عمر 6 أشهر يمكنك شراء الألعاب المحشوة لهم، وقد تجدينها في المحلات التالية:

- دمية الفيل المحشوة الطرية من ايكيا: هذه الدمية الرمادية اللون تصدر صريراً عند الضغط عليها، مما يحفز حاسة السمع لدى طفلك، كما أنها تحفز رؤية طفلك وإدراكه للمس، حيث أن الفيل مصنوع من خامات مختلفة، وعند لمس الأذن يصدر صوت خشخشة.

السعر: 15 ريالاً.

يمكنك معرفة مواقع فروع المتجر من خلال الرابط التالي:

http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s?name=%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7

- الكرة الموسيقية من تشيكو: كرة محشوة بالقماش الناعم وبحجم يستطيع طفلك أن يحمله، وتصدر أصواتاً موسيقية مختلفة تعمل على إلهاء طفلك.

يمكنك معرفة مواقع فروع المتجر من خلال الرابط التالي: http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s?name=Chicco

- دب محشو من بوتري بارن كيدز: يمكنك شراء هذا الدب المحشو، والذي يعتبر أكبر حجماً من الأطفال الصغار ليكون كالصديق المقرب لهم ويشعرهم بالأمان بوجوده معهم.

السعر: 550 ريالاً.

يمكنك معرفة مواقع فروع المتجر من خلال الرابط التالي:

http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s?name=%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%...

الأطفال ما فوق الـ 6 أشهر

حين يبدأ طفلك بالزحف والتحرك في البيت، سيهتم بالألعاب التي تؤدي نفس الحركات، لذا ابحثي عن سيارات يستطيع دفعها على السجادة أو ابحثي عن الألعاب التي يظهر فجأة جزء منها عندما يضغط الطفل على المكان المناسب فيها، وقد تجدينها في المحلات التالية:

- بيت المكعبات من ايكيا: في هذه اللعبة يمكن لطفلك تعبئة المنزل بالمكعبات التي تناسبه، والتي تساعد الطفل على تطوير المهارات الحركية والتنسيق بين اليدين والعينين.

السعر:49 ريالاً.

يمكنك معرفة مواقع فروع المتجر من خلال الرابط التالي:

http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s?name=%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7

الأطفال ما فوق الـ12 شهراً

عندما يعتمد الطفل على نفسه في المشي، يتمكن من تطوير مهارة الحركة والتوازن، لذلك يجب عليك شراء الألعاب التي تساعده على ذلك، وقد تجدينها في المحلات التالية:

- عربة تعليم المشي من الخشب من ايكيا: يمكنك في هذه العربة أن تقومي بضبط العجلات على الدوران بحركة بطيئة أو بنعومة، بحيث يتمكن الطفل من السير بثبات أكثر، ويمكنك تركيب المقبض في موضعين على حسب طول طفلك.

السعر: 125 ريالاً.

يمكنك معرفة مواقع فروع المتجر من خلال الرابط التالي:

http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s?name=%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7

- عربة تعليم المشي من الخشب من بوتري بارن كيدز: هذه العربة مثالية لنقل الألعاب والحيوانات المحشوة ويقوم بدفعها لتساعده على التوازن في المشي.

السعر: 360 ريالاً.

يمكنك معرفة مواقع فروع المتجر من خلال الرابط التالي:

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الأطفال ما فوق الـ18 شهراً

يحتاج الأطفال أكبر من 18 شهراً إلى تطوير مهاراتهم الفكرية، لذلك عليك شراء الألعاب التي تساعدهم على ذلك، وقد تجدينها في المحلات التالية:

شاحنة المكعبات من بوتري بارن: يمكنك شراء هذه الشاحنة التي تطور من مهارات طفلك الفكرية واستيعابه لتعبئة الشاحنة بالمكعبات في أماكنها المناسبة ودفعها للتحرك.

السعر: 160 ريالاً.

يمكنك معرفة مواقع فروع المتجر من خلال الرابط التالي:

http://mall.sayidaty.net/sa/shops/s?name=%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%...