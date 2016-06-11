عندما يصرخ طفلك: أختي مفطرة في رمضان

ما هو تصرفك إزاء هذا الموقف؟ مريم حشيش «الأخصائية التربوية» تلفت للنقاط التالية في علاج هذا الموقف:

• لا تبدي سعادتك بطفلك حين ينقل لك هذا الخبر مثلاً؛ لأنه لا يجب أن يكون ناقلاً للأخبار.

• ولا تبدي أنك قد فوجئت بالخبر أيضاً أمامه.

• تحدثي معه أن هناك أياماً رخص بها الله الإفطار للنساء والبنات.

• لا تذكري أي شيء عن نزول الدم مثلاً؛ لأنه سيشعر بالخوف.

• أخبريه أن جسم المرأة والبنت أقل ضعفاً من الرجل.

• أشيري إلى أنه رجل وقوي البنية، ويحتمل وغداً سيكبر، وسيصبح أكثر قوة.

• أخبريه أن هذه حالة من الله تعالى للبنات والنساء أن يفطرن عدة أيام؛ لكي يستطعن مواصلة باقي أيام رمضان.

• يجب أن تخبريه أن إفطار شقيقته يعتبر سراً عائلياً، ويجب ألا يخبر به أحداً خارج العائلة؛ لكي لا يتحدث به أمام غرباء، ويسبب الإحراج لشقيقته؛ لأن البنات شديدات الحساسية من هذا الأمر.