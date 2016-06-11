التموين : إستلام 5 ملايين طن قمح محلى هذا العام بزيادة 25% عن المستهدف

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن كميات القمح المحلى التى تم إستلامها من المزارعين هذا العام أعلى من المستهدف بنسبة 25% حيث كان مستهدفا إستلام حوالى 4 ملايين طن بينما بلغت الكمية التى تم إستلامها 5 ملايين طن .

وأضاف حنفى فى بيان صحفى، أنه تم استلام نحو 5 ملايين و300 ألف طن العام الماضي وكانت الكميات المستلمة خلال الأعوام السابقة قبل العامين الآخيرين تتراوح ما بين 2 مليون ونصف طن الى 3 ملايين ونصف طن قمح محلى كل عام على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد نجاح المنظومة.

وأوضح حنفى أن هذه الزيادة نتيجة للضوابط والتيسيرات التي تم تقديمها للمزارعين والتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى الزراعة والتجارة والصناعة ومجلس الوزراء والجهات المسوقة مشيرا الى أن كل لجنة من اللجان التى كانت تقوم بإستلام الأقماح تتضمن ممثل من كل من وزارتى التموين و الزراعة ومن الجهة المسوقة برئاسة ممثل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة التجارة والصناعة .

وأشار حنفى إلى أنه تم صرف نحو 14 مليار ونصف جنيه للمزارعين الموردين هذا الموسم منهم حوالي 5 مليار جنيه دعم صافى مباشر للمزارعين غير قيمة القمح ونفس المبلغ أيضاحصلوا عليه أيضاً العام الماضى مقابل 2 مليار جنيه دعم قبل العامين الاخيرين.

وأكد حنفى أنه لأول مرة في العامين الاخيرين يستفيد صغار المزارعين من دعمين وهو دعم الذي يحصلون عليه مباشرة مقابل توريد الأقماح حيث أن سعر طن القمح المحلى أعلى من المستورد بنحو ألف جنيه والدعم الثاني هو دعم الخبز حيث يحصلون عليه بكل سهولة ويسر بعد تطبيق منظومة الخبز المدعم وتم توفير الخبز لهم طوال اليوم بكل كرامة وبجودة عالية وبكميات كبيرة.

وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الي أنه سيتم غلق باب إستلام الاقماح المحلية من المزارعين نهاية يوم الأربعاء القادم نظرا لإنخفاض معدلات التوريد لادني مستوي مشيرا الى أنه بدء موسم توريد الأقماح المحلية هذا العام منتصف شهر أبريل الماضي بسعر 420 جنيها للأردب وأنه شهد في بدايته تكدسا في عمليات التوريد أمام الصوامع والشون وتم تقديم التيسيرات للمزارعين من خلال غرف العمليات التي تم تشكيلها بمركز المعلومات بمركز الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات التي كانت تعمل بصفة دائمة ويوميه لحل مشاكل الموردين وأن العام القادم لن يشهد أي تكدسا مع الزيادة الجديدة في السعات التخزينية التي تم اضافتها وهي 17 صومعة جديدة وتحويل 105 شونة ترابية الي حديثة متطورة تصل طاقتهما التخزينية نحو 2 مليون ونصف طن.

"الزراعة": استلام 4ملايين و800 ألف طن قمح من المزارعين.. واستمرار التوريد

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