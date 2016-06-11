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ضبط 11 قطعة سلاح غير مرخصة فى حملة أمنية بأبوتيج فى أسيوط

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ضبط 11 قطعة سلاح غير مرخصة فى حملة أمنية بأبوتيج فى أسيوط ضبط 11 قطعة سلاح غير مرخصة فى حملة أمنية بأبوتيج فى أسيوط

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

شنت مديرية أمن أسيوط، حملة محلية مكبرة بمركز أبو تيج لمداهمة البؤر الإجرامية، وضبط الخارجين على القانون من حائزى الأسلحة النارية الغير المرخصة والذخيرة الحية والمتاجرين فيها، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح بحوزة 8 متهمين .

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارً ا من مدير المباحث، يفيد قيام حملة مكبرة مدعومة بقوات قتالية على قرى مركز أبو تيج، اليوم السبت، بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام .

أسفرت نتائجها عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم 11 قطعة سلاح نارى غير مرخصة، تضم 5 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وفردين محلى الصنع و48 طلقة نارية مختلفة الاعيرة وخزينتين.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

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أونا