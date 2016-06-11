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«ياهو» تعتزم إغلاق تطبيق «ماسنجر» القديم بحلول أغسطس القادم

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«ياهو» تعتزم إغلاق تطبيق «ماسنجر» القديم بحلول أغسطس القادم «ياهو» تعتزم إغلاق تطبيق «ماسنجر» القديم بحلول أغسطس القادم

شركة ياهو – ارشيفية

تعتزم شركة” ياهو” إغلاق تطبيقها للدردشة “ياهو ماسنجر” بحلول أغسطس القادم، حيث أوقفت الشركة إمكانية تحميل النسخة القديمة من التطبيق عبر موقعها.

وقال المتحدث باسم الشركة، اليوم السبت، إنه “بحلول يوم 5 أغسطس القادم لن يكون بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول أو إرسال رسائل عبر التطبيق أو أي تطبيق طرف ثالث يستخدم الدوال البرمجية الخاصة بالتطبيق”، وفقًا لقناة العربية.

وأضاف أن “التطبيق القديم امتلك عصرا ذهبيا وقاعدة مستخدمين عريضة للغاية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكنه يفتقر حاليا للعديد من المميزات الجديدة التي توجد في التطبيق الأحدث متعدد المنصات، وأنه حان موعد إغلاق التطبيق”.

يذكر أن تطبيق “ياهو ماسنجر” كان قد ظهر لأول مرة قبل 18 عاما، واشتهر بالأيقونة التي تحمل الحرف “like emoticon” المعبر عن اسم الشركة.

وكانت الشركة قد قامت في شهر ديسمبر من عام 2015، بالإعلان عن النسخة الجديدة من تطبيق “ماسنجر” المبني على منصة جديد وحديثة، والذي يتوفر للهواتف المحمولة ونسخة الويب وضمن بريد “ياهو” على سطح المكتب.

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