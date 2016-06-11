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محافظ بورسعيد يحيل مدير عام القري السياحية ومسئولي قرية الكناري للنيابة

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محافظ بورسعيد يحيل مدير عام القري السياحية ومسئولي قرية الكناري للنيابة محافظ بورسعيد يحيل مدير عام القري السياحية ومسئولي قرية الكناري للنيابة

محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرارًا باحالة مدير عام القري السياحية بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وجميع مسئولي قرية الكناري الي النيابة العامة، لإهمالهم وتقصيرهم في العمل الذي نتج عنه غرق طفلين شقيقين داخل حمام سباحة القرية، هم «علي جلال الأصيل 6 سنوات ، وشقيقته بسملة 9 سنوات» .

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه لا مكان لمقصر داخل العمل، وأن هناك عقوبات رادعة بجانب الإحالة الي النيابة العامة ضد كل من أهمل وتسبب في هذه الواقعة داخل قرية الكناري ، مبديًا حزنه الشديد لوفاة طفلين في عمر الزهور ، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتهم الصبر والسلوان .

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