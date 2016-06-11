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أوراق شجرة العنب الأحمر تقوى جدار الأوعية الدموية الصغيرة

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أوراق شجرة العنب الأحمر تقوى جدار الأوعية الدموية الصغيرة أوراق شجرة العنب الأحمر تقوى جدار الأوعية الدموية الصغيرة
أوضح البروفيسور الفرنسى فرانك شليير نائب الجمعية الفرنسية لالتهابات الأوردة الدموية أن مشاكل السياقان الثقيلة ترجع إلى الدورة الدموية غير المنتظمة والكافية، حيث إن الدم يركن ولا يسير بسهولة كما أن الهرمونات تلعب دورا فى هذه العملية خاصة هرمون الهستروجين الذى يحتجز المياه فى الجسم ويؤثر على سير الدم فى الأوردة لذلك ينصح البروفيسور الفرنسى باستخدام أوراق العنب الأحمر الغنية بالبوليفينول لأنها تقوى جدار الأوعية الدموية وتسرع من عملية سير الدم فيها.

وأضاف الطبيب أن هذه الأوراق تكافح نقص الدم فى الأوردة والتهاب النسيج الخلوى الذى ينصح بشرب فنجان بها 10 أوراق من العنب الأحمر بعد غليها لمدة عشر دقائق وتناولها مما يساعد فى علاج هذا النقص.


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