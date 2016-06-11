بالصور.. تجديد حبس مرتكبى مذبحة حمير طهطا بسوهاج 15 يوما

قررت محكمة طهطا بسوهاج تجديد حبس المتهمين فى واقعة مذبحة الحمير بطهطا، وهم "رمضان.ا.أ.م" 26 عامل يقيم نجع قبيصى حسانين، و"بخيت.ا.أ.م" 29 وشهرته إبراهيم عامل مقيم ذات العنوان، و"كامل.ا.أ.م" 35 عامل ذات العنوان، و"إبراهيم.ح.م.ب" 54 تاجر مواشى مقيم طنطا محافظة الغربية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام بعض الأهالى بتجميع كميات من الحمير وسلخها بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية أشرف عليها العميد عمر خطاب رئيس فرع بحث الشمال الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا وقادها النقيب عمر أبو عقرب معاون أول مباحث مركز شرطة طهطا والنقيبان محمد كمال ومصطفى صيوح معاونا مباحث المركز، وتمت مداهمة عدد من المنازل بناحية نجع قبيصى حسانين دائرة المركز وإلقاء القبض على المتهمين أثناء عملية الذبح والسلخ للحمير ليلا من الساعة الوحدة صباحا حتى الفجر، وتم ضبط 15 حمارا مسلوخا موجودة داخل حفرة كبيرة بالأرض الزراعية و18 حمارا على قيد الحياة معدة للذبح بعد تخديرها و22 جلد حمار مملح معدة للبيع وأدوات الذبح والحفر للدفن.

وكشفت المعاينة الأولية للمنطقة وجود حفر آخر، مدفون به عدد آخر من الحمير داخل الأرض الزراعية، جار التنسيق مع مجلس مدينة طهطا للدفع باللوادر للكشف عنها وحصرها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض بيع الجلود، وأنهم يعملون فى الأساس فى تجارة الحمير، وأنهم يقومن بتجميعها من الأسواق أو التحفظ على الحمير الضالة بالشوارع ويقومون بحقن الحمير بمخدر البنج، وعندما تفقد الوعى يقوموا بكسر عنقها وسلخها والحصول على جلودها وبيعها للتاجر الذى تم ضبطه، تمهيدا لبيعها بطنطا، وأضافوا أن جلود الحمير تحقق ربحا كبيرا بالنسبة لهم، وتم التحفظ على المتهمين والحمير الحية والنافقة.

ومن جانبه أفاد مسئول الطب البيطرى بطهطا الدكتور أحمد بدوى، أن الغرض الظاهر من المعاينة حتى الآن للواقعة هو بيع جلود تلك الحمير، والتى تستخدم فى عملية إنتاج المقويات الجنسية وتدخل فى بعض العقاقير الطبية الأخرى، وهى مرتفعة الثمن، وأن ما حدث هو كارثة بيئية بكل المقاييس.

- ننشر أول فيديو لمذبحة حمير طهطا بسوهاج للحصول على جلودها