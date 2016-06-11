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دعوى قضائية تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين

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دعوى قضائية تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين دعوى قضائية تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين
أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين.

واختصمت الدعوى نقيب المحامين، حيث قال صبرى فى دعواه إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته فى هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.

وأضافت الدعوى أن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، ما يفقده شرط حسن السمعة، الذى يجب أن يتوافر فى أى محامى بنقابة المحامين، خاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.

وأكملت الدعوى، أن نور دأب خلال الفترة الأخيرة على بث شائعا تتتعلق بالأمن القومى للبلاد، منها أمور تتعلق بعلاقة ببعض الدول العربية الشقيقة التى تدعم مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مروراً بثورة 30 يونيو، كذلك الإساءة لمصر عبر فضائيات.

استغل أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق التى تبث من تركيا، فضائيات الإخوان للتحريض ضد مصر، وذلك من خلال استضافة عضو الكونجرس الأمريكى جاك كينجستون وكل من الأمريكيين "براين جويس"، و"مسى كاتشفليد"، وذلك بمقر المجلس العربى للدفاع عن الثورات والديمقراطية فى تركيا، حيث تم إجراء مناظرة على قناة الشرق الإخوانية تناولت الأوضاع الحالية فى مصر والتمس صبرى الحكم.


>دعوى قضائية تطالب بقصر سحب الثقة من نقيب المحامين وليس المجلس بالكامل

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مصر 365

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