شرطة دبي تضبط 81 مركبة قادها أصحابها بتهور

قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إنه تنفيذا لأوامر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المتعلقة بالمرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في حالات المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها، وبهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات وضمان السلامة المرورية والتقليل من الحوادث، تمكنت دوريات فرق الإسناد التابعة للإدارة العامة للمرور من ضبط (81) مركبة، تعمّد أصحابها قيادتها بدون لوحات في مناطق مختلفة على الشوارع الخارجية وخاصة على شارع العوير وراس الخور وذلك للقيام بأعمال خطرة مخالفة لقانون السير والمرور شملت التسابق على الطرق العامة والقيادة بصورة استعراضية والتهور في القيادة وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر وذلك بسرعات تصل إلى 300 كم/س.

وتفصيلاً أوضح المزينة أن سائقي تلك المركبات تعمّدوا بقيادة تلك المركبات بشكل جماعي وبصورة تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق، وتعمد البعض القيادة بدون لوحات أرقام، ظناً منهم عدم مقدرة الشرطة على التعرف على مركباتهم أو بياناتها أو بيانات سائقيها. الأمر الذي استدعى إلى قيام بعض مستخدمي الطريق في المبادرة والاتصال بالشرطة للإبلاغ عن تلك الممارسات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الدوريات المرورية والإدارة العامة للعمليات حول بعض الإجراءات الوقائية التي تتطلب اتخاذها، واتخاذ الترتيبات اللازمة لضبط ومنع أي أعمال فوضى قد يتسبب بها سائقو تلك المركبات، وردع كل من تسوّل له نفسه تعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر، أو من يتعمدون بمخالفة الأنظمة والقوانين. منوها بان شرطة دبي عين ساهرة لا تنام لتنفيذ الأنظمة والقوانين وضبط كل من تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين وتعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر.

وأشار إلى تعرض رجال الشرطة القائمين بعملية الرصد لخطورة بالغة أثناء قيامهم بمتابعة حركة تلك المركبات لجمع بياناتها ومعرفة السائقين، كون أن الانطلاق كانت بصورة جماعية وبسرعات جنونية بالغة الخطورة وبدون أنوار، وكادت المركبات المتسابقة أن تتداخل مع بعضها البعض بسبب قيادتهم بسرعات عالية قاصدين كلا منهم أن يسبق الآخر، مكررين فعلتهم عدة مرات وبنفس الطريقة الجنونية، غير مدركين بأن قيادتهم بتلك الطريقة كادت أن تؤدي لحوادث خطيرة في حال فقد أحدهم السيطرة على مركبته أو انحرف على الآخر.

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