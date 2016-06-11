ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسيوط

مراسل«ONA»:

> تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من القبض على طالب وعاطل كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمساعدة سمكرى فى أسيوط .

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثاتى أسيوط ، يفيد بنجاح ضباط المباحث فى ضبط “م. ش. ح” طالب “ح.م. ر”، عاطل ، مقيمان بالوليدية دائرة قسم ثان اسيوط، اثناء استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية ماركة نصر مبلغ بسرقتها في واقعة قسم ثان اسيوط بتاريخ 11/5/2016 م عن بلاغ “م. أ. ك” .

و بمواجهتهما أقر بإرتكابهما واقعة السرقة، وبتطوير مناقشة المتهمان بمعرفة ضباط مباحث القسم للوقوف على تحديد أبعاد نشاطهما الاجرامى ، أقرا قيامهما بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع “ع. س. ح ” سمكري سيارات مقيم منقباد دائرة مركز اسيوط تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وقطع واستبدال الكاتيره والموتور وتغيير معالمها ثم التصرف فيها بالبيع، كما إعترفوا بارتكاب وقائع اخرى وأرشدوا عن الموتور الخاص بكل منها، وأقروا تصرفهم فى السيارات ببيعها بعد تغيير معالمها بذات الاسلوب .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق .