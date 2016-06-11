أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسيوط

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسيوط ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسيوط

مراسل«ONA»:
> تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، من القبض على طالب وعاطل كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمساعدة سمكرى فى أسيوط .

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثاتى أسيوط ، يفيد بنجاح ضباط المباحث فى ضبط “م. ش. ح” طالب “ح.م. ر”، عاطل ، مقيمان بالوليدية دائرة قسم ثان اسيوط، اثناء استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية ماركة نصر مبلغ بسرقتها في واقعة قسم ثان اسيوط بتاريخ 11/5/2016 م عن بلاغ “م. أ. ك” .

و بمواجهتهما أقر بإرتكابهما واقعة السرقة، وبتطوير مناقشة المتهمان بمعرفة ضباط مباحث القسم للوقوف على تحديد أبعاد نشاطهما الاجرامى ، أقرا قيامهما بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع “ع. س. ح ” سمكري سيارات مقيم منقباد دائرة مركز اسيوط تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وقطع واستبدال الكاتيره والموتور وتغيير معالمها ثم التصرف فيها بالبيع، كما إعترفوا بارتكاب وقائع اخرى وأرشدوا عن الموتور الخاص بكل منها، وأقروا تصرفهم فى السيارات ببيعها بعد تغيير معالمها بذات الاسلوب .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا