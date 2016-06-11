إصابة 4 أشقاء بسبب الخلاف على الميراث في سوهاج

مراسل«ONA»:

أصيب 4 أشقاء من بينهم أمين شرطة في مشاجرة بسبب الخلافات على الميراث بناحية أقصاص بمركز المراغة في سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز المراغة بوقوع مشاجرة بين كلٍّ من طرف أول: «أ.م» 35 عامًا ـ أمين شرطة من قوة مركز جهينة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان «أحمد.م» 37 عامًا ـ عامل مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسرى وسحجات بالقدم اليمنى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام، و«إسماعيل.م» 33 عامًا ـ عامل مصابًا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«وحيد.م» مصابًا بجروح وكدمات، والجميع أشقاء، وسبب المشاجرة خلاف على الميراث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8280 جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.