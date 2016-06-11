أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إصابة 4 أشقاء بسبب الخلاف على الميراث في سوهاج

Google+ Print
إصابة 4 أشقاء بسبب الخلاف على الميراث في سوهاج إصابة 4 أشقاء بسبب الخلاف على الميراث في سوهاج

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

أصيب 4 أشقاء من بينهم أمين شرطة في مشاجرة بسبب الخلافات على الميراث بناحية أقصاص بمركز المراغة في سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز المراغة بوقوع مشاجرة بين كلٍّ من طرف أول: «أ.م» 35 عامًا ـ أمين شرطة من قوة مركز جهينة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان «أحمد.م» 37 عامًا ـ عامل مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسرى وسحجات بالقدم اليمنى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام، و«إسماعيل.م» 33 عامًا ـ عامل مصابًا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«وحيد.م» مصابًا بجروح وكدمات، والجميع أشقاء، وسبب المشاجرة خلاف على الميراث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8280 جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا