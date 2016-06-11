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ضبط 11 قطعة سلاح خلال حملة أمنية فى أسيوط

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ضبط 11 قطعة سلاح خلال حملة أمنية فى أسيوط ضبط 11 قطعة سلاح خلال حملة أمنية فى أسيوط
تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة مكبرة بمركز أبو تيج لمداهمة البؤر الإجرامية وضبط الخارجين على القانون من حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخيرة الحية والمتاجرين فيها، من ضبط 11 قطعة سلاح بحوزة 8 متهمين.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث يفيد قيام حملة مكبرة مدعومة بقوات قتالية على قرى مركز أبو تيج، بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام.

أسفرت الحملة عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم 11 قطعة سلاح نارى غير مرخصة، تنوعت بين بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وفردين محلى الصنع و48 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وخزينتين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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