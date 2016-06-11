كوبا أمريكا بالفيديو – سحر ميسي يفتح قناة بنما

ظلت الأرجنتين تعاني أمام بنما على الرغم من تقدمها بهدف دون رد.. شارك ليونيل ميسي وقدم سحره المعتاد فانتصر التانجو بخماسية دون رد.

وواجه منتخب الأرجنتين منافسه بنما صباح يوم السبت في إطار ثاني جولات كوبا أمريكا لحساب المجموعة الرابعة.

الفوز الكبير رفع رصيد الأرجنتين إلى ست نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة تليها تشيلي بثلاث نقاط بالتساوي مع بنما لكن فارق الأهداف جاء في صالح رفاق أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.

فيما تحتل بوليفيا المركز الرابع والأخير في المجموعة بعدما هُزمت في الجولتين.

افتتح نيوكلاس أوتاميندي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة برأسية بعد ركلة حرة غير مباشرة وتمريرة عرضية أرسلها آنخيل دي ماريا.

بعدها بدقائق خرج فالنتين بيمنتيل لاعب بنما من المباراة مستبدلا عقب تعرضه لإصابة مروعة بعد اصطدامه بزميله رودريك ميلر لتثبت قدمه في أرضية الملعب بينما أكمل بدنه الحركة ليطلب الخروج مباشرة. (شاهد الفيديو)

وفي الدقيقة 32 حصل أنيبال جودوي على الإنذار الثاني له ليخرج مطرودا ويكمل منتخب بنما المباراة بـ10 لاعبين.

ولكن على الرغم من ذلك ظلت بنما تحاول مجاراة الأرجنتين وإدراك التعادل إلى أن جاءت الدقيقة 61 وشارك ليونيل ميسي.

فقرة الساحر

في الدقيقة 68 استغل ميسي ارتداد الكرة من جونزالو إيجواين ليسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثاني للتانجو الأرجنتيني.

وبعد 11 دقيقة ومن ركلة حرة مباشرة سددها ميسي بيسراه بطريقة رائعة مسجلا الهدف الثالث للأرجنتين.

واصل ميسي عرضه الساحر وأكمل الهاتريك بتسجيله للهدف الثالث الشخصي له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 87 بعد مراوغته لمدافع بنما قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.

واختتم البديل الآخر سيرجيو أجويرو أهداف الأرجنتين في الدقيقة 90 برأسية.

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