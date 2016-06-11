كوبا أمريكا – 3 أرقام رائعة حققها ميسي بعد ثلاثيته في بنما

شارك ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين لأول مرة في كوبا أمريكا المئوية في مباراة التانجو أمام بنما ونجح في تسجيل هاتريك.

وكان منتخب الأرجنتين قد تغلب على بنما بخماسية دون رد في ثاني جولات البطولة لحساب المجموعة الرابعة.

وبعدما شارك ميسي في الدقيقة 61 نجح في تسجيل هاتريك خلال 25 دقيقة فقط.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 أرقام حققها ميسي بعد ثلاثيته في شباك بنما.

** سجل ميسي ثلاثة أهداف في شباك بنما وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها خلال 16 مباراة شارك فيها في كوبا أمريكا من قبل.

** ميسي هو ثاني لاعب يشارك في مباراة في كوبا أمريكا كبديل وينجح في تسجيل هاتريك بعد البرازيلي باولو فالنتيم في عام 1959.

** الهدف الذي سجله ميسي من ركلة حرة مباشرة هو الأول للأرجنتين بتلك الطريقة من عام 2007 منذ هدف رومان ريكيلمي في مرمى كولومبيا.

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