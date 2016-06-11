في_اليورو – إنجلترا تقامر أمام روسيا من أجل علاج صداع هودجسون في رحلة المجهول

حينما تقرر الذهاب في رحلة في الأدغال فأنت تستعد لها جيدا وتعد كل أسلحتك قبل السفر بفترة كبيرة تحسبا لأي ظروف طارئة.. لكن أن تقرر المقامرة فجأة في اللحظات الأخيرة وتغير من طريقة استعدادك فقد تلتهمك الحيوانات في الغابة.

"أنا أعاني من الصداع بسبب كثرة اللاعبين الجيدين في الفريق ولكنني أشعر بالسرور بسبب ذلك الأمر" هكذا تحدث روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا قبل لقاء روسيا.

وعلى ملعب فيلودروم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ستكون إنجلترا على موعد في افتتاح مبارياتها في يورو 2016 أمام روسيا لحساب المجموعة الثانية.

صحيفة "جارديان" الإنجليزية أشارت إلى أن الصداع الذي يعاني منه هودجسون ليس جيدا بل هو مأزق وضع مدرب الأسود الثلاثة نفسه فيه ليقود إنجلترا نحو المجهول.

فخلال تصفيات اليورو كان واين ر وني يلعب في خط هجوم الإنجليز ويسانده في بعض الأحيان هاري كين لكن فجأة وفي المباريات الودية قرر هودجسون المغامرة.

فقام بتبديل خطة اللعب من أجل إفساح الطريق للفتى الذهبي للعودة لوسط الملعب، مع الحفاظ على جيمي فاردي وهاري كين في الهجوم.

وهنا قد تجد إنجلترا نفسها في مشكلة بسبب المقامرة بتبديل طريقة اللعب في اللحظات الأخيرةن وهو ما قد يجعلها تسقط في مأزق تاريخي يطاردها منذ أول بطولة يورو اشتركت بها عام 1968.

فالمنتخب الإنجليزي خلال ثماني مرات اشترك فيها في اليورو لم يحقق الفوز مطلقا في مبارياته الافتتاحية.

كما أوضحت المباريات الودية أيضا أن هودجسون قد يقرر التضحية بأحد لاعبيه المفضلين في وسط الملعب من الثلاثي جيملس ميلنر وجوردان هيندرسون وجاك ويلشير من أجل البحث لروني على مكان في التشكيل الأساسي والحفاظ على هاري كين في الهجوم.

واعتراف المدرب الإنجليزي في تصريحات سابقة بأنه قد يجري تبديلات كثيرة على تشكيل الأسود الثلاثة في المباراة الافتتاحية وهو أمر قد يعصف بحلم الإنجليز في التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخهم.

روسيا تعاني

على الجانب الآخر فإن المنتخب الروسي يعاني لافتقاده عنصرين أساسيين في قائمة البطولة للإصابة هما إيجور دينيسوف وآلان دزاجويف.

هذا بالإضافة لاحتمالية غياب لاعبيه في خط الوسط دينيس جلوشاكوف وديمتري توربينيسكي.

ولكن على الرغم من ذلك فقد تحدث مدرب روسيا لينونيد سلوتسكي قائلا:"أرغب في لعب كرة القدم التي يود مواطني روسيا مشاهدتها وأن أحقق النتيجة التي يتمنوها".

آخر مواجهة؟

آخر مرة تقابل فيها إنجلترا وروسيا كانت في تصفيات يورو 2008 والتي تأهلت فيها الأخيرة على حساب الأسود الثلاثة رفقة كرواتيا.

وفاز الإنجليز على روسيا في ملعب ويبملي آنذاك بثلاثية دون رد، ولكنهم سقطوا في موسكو بهدفين لهدف.