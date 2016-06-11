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#في _اليورو – حدث تاريخي.. ' القدوة ' تولانت يواجه جرانيت جاكا

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حينما تواجه ألبانيا منافستها سويسرا في إطار الجولة الأولى من يورو 2016 يوم السبت ستشهد المباراة حدثا تاريخيا لأول مرة في تاريخ البطولة.

فلأول مرة خلال البطولة التي أٌقيمت النسخة الأولى منها عام 1960 مواجهة بين شقيقين هما جرانيت جاكا المنضم حديثا لأرسنال وتولانت لاعب بازل.

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ولد الثنائي في مدينة بازل لأب من كوسوفو وأم من ألبانيا وتدرجا سويا في بازل ومنتخب سويسرا السنية المختلفة، لكن حينما جاء وقت الفريق الأول افترق جرانيت وتولانت.

فتولانت صاحب الـ25 عاما قرر في عام 2014 أن يمثل ألبانيا، بينما جرانيت لعب في الأول لسويسرا في عام 2011 حينما كان يبلغ من العمر 18 عاما.

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وكتب جرانيت رسالة لشقيقه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا:"شقيقي لقد كنا دوما سويا، وهذه ستكون أول مرة نواجه فيها بعضنا البعض وأتمنى أن تكون الأخيرة".

وأضاف"سنظهر للعالم إننا حتى مع إننا متنافسين لمدة 90 دقيقة فإننا سنظهر مثلما يظهر الأشقاء، المباراة لن تفرق بيننا أبدا كأصدقاء أو كأشقاء".

وأتم"أتمنى لك التوفيق في المباراة، ستكون دائما قدوتي".

أما أول مرة شهدت فيها إحدى البطولات الكبرى مواجهة بين شقيقين فكان كأس العالم 2010 بين جيروم بواتنج مدافع ألمانيا وشقيقه كيفن برنس لاعب غانا.

والتقى الثنائي مجددا في كأس العالم الأخيرة بالبرازيل والتي توجت بها الماكينات.

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فيديو اليوم السابع

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