5 تغييرات فى نمط حياتك تمنع ارتفاع ضغط الدم

كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أنه من الضرورى تغيير نمط الحياة واتباع بعض النصائح لمنع ارتفاع ضغط الدم، ويكون ذلك بإتباع الآتى:

1- يجب أن يكون نمط النظام الغذائى منخفض الدهون، ويتناول الشخص كميات قليلة من الملح، ويجب تناول المزيد من الخضراوات والفاكهة، ومن الضرورى تجنب منتجات المخابز والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس، لأن نمط الأكل يساعد فى الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ويجب أن يكون النظام الغذائى غنيّا بالفاكهة والخضراوات والأسماك والدواجن والحبوب والمكسرات غير المملحة وليس الدهون.

2- ممارسة التمرينات الرياضية كل يوم: ينبغى على الشخص أن يمارس التمرينات الرياضية بشكل منتظم حوالى 45 دقيقة إلى ساعة يوميا لمدة خمسة أيام على الأقل فى الأسبوع.

3- الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الخاص بك ويجب أن يكون من 20 إلى 25، لأن السمنة عامل خطر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وأمراض القلب، فمن الممكن الحفاظ على وزن صحى من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإتباع نظام غذائى صحى.

4- تعلم إدارة الإجهاد: لأن الإجهاد عامل آخر مهم لخطر ارتفاع ضغط الدم، لذا فمن الضرورى التغلب على الإجهاد.

5- الإقلاع عن التدخين: التدخين هو أحد عوامل الخطر للعديد من الأمراض الأخرى بما فيها ارتفاع ضغط الدم.

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