أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 تغييرات فى نمط حياتك تمنع ارتفاع ضغط الدم

Google+ Print
5 تغييرات فى نمط حياتك تمنع ارتفاع ضغط الدم 5 تغييرات فى نمط حياتك تمنع ارتفاع ضغط الدم
كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أنه من الضرورى تغيير نمط الحياة واتباع بعض النصائح لمنع ارتفاع ضغط الدم، ويكون ذلك بإتباع الآتى:

1- يجب أن يكون نمط النظام الغذائى منخفض ، ويتناول الشخص كميات قليلة من الملح، ويجب تناول المزيد من الخضراوات والفاكهة، ومن الضرورى تجنب منتجات المخابز والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس، لأن نمط الأكل يساعد فى الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ويجب أن يكون النظام الغذائى غنيّا بالفاكهة والخضراوات والأسماك والدواجن والحبوب والمكسرات غير المملحة وليس الدهون.

2- ممارسة التمرينات الرياضية كل يوم: ينبغى على الشخص أن يمارس التمرينات الرياضية بشكل منتظم حوالى 45 دقيقة إلى ساعة يوميا لمدة خمسة أيام على الأقل فى الأسبوع.

3- الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الخاص بك ويجب أن يكون من 20 إلى 25، لأن السمنة عامل خطر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وأمراض القلب، فمن الممكن الحفاظ على وزن صحى من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإتباع نظام غذائى صحى.

4- تعلم إدارة الإجهاد: لأن الإجهاد عامل آخر مهم لخطر ارتفاع ضغط الدم، لذا فمن الضرورى التغلب على الإجهاد.

5- الإقلاع عن التدخين: التدخين هو أحد عوامل الخطر للعديد من الأمراض الأخرى بما فيها ارتفاع ضغط الدم.


>- لو ضغطك عالى.. خطوات بسيطة تساعدك على خفض ضغط الدم خلال 5 دقائق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم