أبرز الأخطاء الصحية التي يرتكبها الصائمون بعد الإفطار

بعد تزامن شهر رمضان مع الأجواء الحارة خلال السنوات القليلة الماضية، يتوجب على الصائمين تغيير بعض العادات الغذائية التي تحمل بين طياتها شبح الأمراض، وليتمكن المرء من الاستفادة من هذا الشهر بقدر المستطاع، من خلال صيام صحي بعيداً عن المتاعب والمشكلات الصحية وزيادة ملحوظة في الوزن.

وقام موقع “24″ الإماراتي برصد أبرز العادات الخاطئة والتي يرتكبها الصائمون بعد الإفطار في رمضان، وفقاً لما يقوله مراقبون وأخصائيون في هذا المجال.

1- تناول الكثير من الماء والمشروبات الباردة

> وهي تعد واحدة من أخطر العادات، لأن تناولك للكثير من المشروبات الباردة في فترة الإفطار تعمل على حدوث تخبط في الأسنان بقوة وتضعف المناعة في منطقة البلعوم، كما تسبب تشنجات بالمعدة.

2- شرب الشاي بعد الأكل مباشرة

> تحتوي أوراق الشاي على نسبة عالية من الأحماض وهذه المادة تؤثر على البروتين الموجود بالأطعمة التي نستهلكها والتي تجعلها جافة وعسيرة على الهضم، لذلك يُنصح بعدم شرب الشاي إلا بعد ساعتين من تناول الطعام.

3- تناول الفواكه بعد الإفطار مباشرة

> هذا الخطأ الذي يقع به الكثيرون خصوصاً وإن الولائم والعزائم تكثر في شهر رمضان بين الأقارب والأصدقاء، ونرى توالي الأكل والشاي الفواكه والحلويات جميعها بعد الإفطار مباشرة، والحقيقة العلمية أن أكل الفواكه بعد الطعام مباشرة يسبب انتفاخ البطن بالهواء، ولذلك يفضل تناولها بعد ساعتين من الإفطار أو قبل ساعة واحدة من تناول السحور.

4- المشي بعد الأكل للهضم بسرعة

> وهذا هو المعتقد الخاطئ والشائع بين الناس، إذ إن المشي بعد تناول الطعام أو الإفطار في شهر رمضان، لا يساعد على الهضم بسرعة وإنما يعطل الجهاز الهضمي من استخلاص الغذاء من الأطعمة.

5- النوم بعد الإفطار

> بعد يوم كامل من الصيام وتناول الإفطار، يشعر الإنسان بالخمول والحاجة إلى الراحة، وهذا طبيعي بسبب انخفاض الإمداد الدموي لعضلاتنا وأعضائنا الحيوية المختلفة، لكن احذر فإن النوم بعد الأكل مباشرة يتسبب بتعطيل إكمال عملية هضم الطعام بشكل جيد، مما يؤدي إلى عدوى معوية أو التهاب معوي.

6- لا تدخن

> لن نتحدث الآن عن أضرار التدخين الصحية والتي باتت معروفة لدى الجميع، لكننا سنذكر بأن تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل مباشرة يعادل تدخين 10 سجائر في الأوقات الأخرى، لذلك نسبة الإصابة بالسرطان تكون أعلى.