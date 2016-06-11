16 رمضان.. مصر تشهد "قمة الصيف" و أطول نهار خلال 2016

أكد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن طول نهار يبلغ أقصاه يوم الثلاثاء 21 يونيو الجارى الموافق 16 رمضان فى الدول الواقعة فى نصف الكرة الأرضية الشمالى ومن بينها مصر

وقال تادرس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الظاهرة تعد أحد أهم الظواهر الفلكية، حيث يُطلق عليها "قمة الصيف" أو الانقلاب الصيفى، وسيعيش المصريون أطول نهار فى السنة الحالية 2016.

وأشار تادرس إلى أن الانقلاب الصيفى طوله 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة، حيث يستمر حتى 22 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه ثانى أطول فصل من فصول السنة بعد فصل الربيع والبالغ طوله 93 يوما، و18 ساعة و4 دقائق، بفارق 3 ساعات و43 دقيقة.

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