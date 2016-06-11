"ثورة التعليم الفاسد" تنشر إجابات امتحان مادة الأحياء للثانوية الأزهرية

نشرت صفحة " ثورة التعليم الفاسد" كبرى صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعى إجابات أسئلة مادة الأحياء الدور الأول علمى للثانوية الأزهرية اليوم السبت.

وكانت الصفحة قد نشرت صورة مزعومة من امتحان مادة الأحياء الثانوية الأزهرية بعد مرور ساعة على بدءه.

تداول أسئلة مزعومة لمادة الأحياء للثانوية الأزهرية

"ثورة التعليم الفاسد" تسرب أسئلة تزعم أنها لامتحان الحديث للثانوية الأزهرية

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