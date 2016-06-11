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طارق العلي يصرخ: لست بحاجة إليكم

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طارق العلي يصرخ: لست بحاجة إليكم طارق العلي يصرخ: لست بحاجة إليكم

السبت 11-06-2016 11:55

يعيش الفنان طارق العلي صدمة كبيرة، يحاول أن يتجاوزها والمتثملة بعدم التزام شركات كبرى بدعم برنامج المسابقات "طارق مول" والذي يقدم على شاشة تلفزيون الكويت يومياً.
وقال العلي لــ سيدتي نت بكل صراحة خذلت من شركات كبرى بعد أن وعدوني بدعم البرنامج، ولم يشاركوا في برنامجي "طارق مول" رغم وعودهم السابقة.
ويتابع علي قائلاً: "ولكن خذلانهم زادني إصرارا وقوة للاستمرار بالبرنامج لأنني لست بحاجة إلى وعود مزيفة واعتبر برنامج "طارق مول"هدية أقدمها لجمهور بلدي، لأنه يعرض من خلال شاشة تلفزيون الكويت الذي يشهد في هذا الشهر تميزاً كبيراً في أعماله الدرامية المحلية.
وعلى الصعيد المسرحي صرح قائلاً:
استعد في الأيام المقبلة لعمل بروفات الطاولة الخاص بمسرحيتي للعيد تحت عنوان "قلب للبيع"، والتي اعتبرها وجبة كوميدية دسمة، أقدمها كــ عيدية لجمهوري الوفي والمسرحية من تأليف أيمن الحبيل وإخراج عبدالعزيز الصايغ، ويشاركني البطولة كل من منى شداد وخالد العجيرب وشهاب حاجيه وسعود الشويعي ونورة العميري ومي عبدالله وخالد المظفر، وستقدم المسرحية اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك.

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سيدتي