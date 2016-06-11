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التعليم: التحقيق فى شكوى مصححى عربى الثانوية بإجابة طلاب من الامتحان المسرب

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التعليم: التحقيق فى شكوى مصححى عربى الثانوية بإجابة طلاب من الامتحان المسرب التعليم: التحقيق فى شكوى مصححى عربى الثانوية بإجابة طلاب من الامتحان المسرب
كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تتحقق من شكوى بعض مصححى اللغة العربية للثانوية العامة، بعد أن اكتشفوا أن هناك طلابا أجابوا عن الأسئلة من نموذج الإجابة المسرب، من خلال التواصل مع كنترولات الثانوية فى كافة القطاعات.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن ما كشفه المصححون سيتم التأكد من صحته، وحال ثبوته فإن القرار الوزارى المنظم لأعمال الامتحانات منح الوزارة حق إلغاء مادة الطالب حال وجود تشابه فى الإجابات، أو استفادته من الغش ونموذج الإجابة الذى تم تسريبه، مشدداً على أنه فى حال عدم ثبوت الواقعة سيتم محاسبة من ادعى ذلك لكونه أثار البلبلة والشكوك.

جدير بالذكر أن عدداً من مصححى اللغة العربية للثانوية العامة أكدوا أن بعض الطلاب أجابوا عن أسئلة الامتحان من خلال نموذج الإجابة الذى تم تسريبه فى أول أيام الامتحانات، موضحين أن الطلاب كتبوا الدرجات المخصصة لكل جزئية حسب ما ورد فى نموذج الإجابة.


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