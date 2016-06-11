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الطب الشرعى يجرى تحليل مخدرات لسكرتير بمحافظة القاهرة وسائق أتوبيس الكنيسة

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الطب الشرعى يجرى تحليل مخدرات لسكرتير بمحافظة القاهرة وسائق أتوبيس الكنيسة الطب الشرعى يجرى تحليل مخدرات لسكرتير بمحافظة القاهرة وسائق أتوبيس الكنيسة
تستمع اليوم، السبت، نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد لأقوال عدد من شهود عيان على حادث انقلاب أتوبيس كنيسة العذراء على طريق الإسماعيلية الصحراوى، والذى أسفر عن مصرع 3 أطفال وخادم الكنيسة.

وانتهى الطب الشرعى من سحب عينة دم وبول من سكرتير مساعد محافظ القاهرة وسائق أتوبيس المنيسة لتحليلهما وبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه، بناء على قرار النيابة العامة.

وكانت النيابة قد أمرت بحجز سكرتير مساعد محافظ القاهرة وسائق أتوبيس الكنيسة لعرضهما على الطب الشرعى.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن سائق مساعد محافظ القاهرة كان يقود سيارة ملاكى"جيب شروكى" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى وفى نطاق مدينة الشروق فوجئ قائد أتوبيس رحلات تابع لكنيسة العذراء بعزبة النخل يقل مجموعة من الأطفال، بسيارة سكرتير مساعد محافظ القاهرة تضيق عليه الطريق وتنحرف فجأة من أقصى يمين الطريق إلى أقصى الشمال، وعندما حاول سائق الأتوبيس أن يتفاداها اختلت فى يده عجلة القيادة وانقلب الأتوبيس.


>فى حادث أتوبيس كنيسة العذراء.. النيابة تقرر عرض سكرتير مساعد محافظ القاهرة على الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه للمخدرات.. والتحقيقات: الأتوبيس كان يتجه لـ"فايد".. وإقامة العزاء غدا

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