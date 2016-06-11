الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة فى المطرية

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى السيطرة على حريق شقة سكنية لعقار سكنى بمنطقة المطرية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالشقة بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات فى المطرية، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم محاصرة كرات اللهب، ومنع خطر الامتداد لباقى الطوابق السكنية وتم عملية إخماد الحريق.

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