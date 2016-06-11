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السيطرة على حريق شقة سكنية بفيصل دون إصابات

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السيطرة على حريق شقة سكنية بفيصل دون إصابات السيطرة على حريق شقة سكنية بفيصل دون إصابات
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق بشقة سكنية بشارع الشرفاء بمنطقة فيصل، دون وقوع أى إصابات وذلك بعد انتقال سيارتى إطفاء وتمت عملية الإخماد.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بفيصل، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.


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