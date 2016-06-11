السيطرة علي حريق نشب بـ5 منازل في المنشأة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة علي حريق نشب بـ5 منازل بناحية الزوك الشرقية دائرة مركز المنشأة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بناحية الزوك الشرقية – دائرة المركز.

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنازل كل من

> صفوت عياد يوسف عيسي 52 سنة عامل ، شهدي كامل مجلع نخله 64 سنة عامل زراعي ، أحمد مظهر صديق عبد العال 21 سنة عامل ، ثروت عياد يوسف عيسي عامل، عبد العال صديق عبد العال – عامل ،عيسي خيري فهمي عامل ويقيمون بذات الناحية.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات وانحصرت التلفيات فـي احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وكمية من البوص ونفوق عدد “1″ رأس ماشية وعدد “2″ رأس غنم وعدد “1″ دابة، وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص 00 ونفوا الشبهة الجنائية، ويرجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ” عقب سيجارة “، أخطرت الإدارة البيطرية للإنتقال وإتخاذ اللازم وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2899 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة قررت : صرف المذكورين من سراي النيابة، وطلب كل من ثروت عياد يوسف عيسي ، عيسي خيري فهمي – لجلسة تحقيق، وندب أحد خبراء المعمل الجنائي للانتقال لمساكن المذكورين لإجراء المعاينة اللازمة وتحديد بداية ونهاية الحريق، وتكليف أحد المختصين بالوحدة المحلية للانتقال لمساكن المذكورين لإجراء المعاينة اللازمة وتقدير التلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.