«الزير سالم» و«الليلة الكبيرة» في ليالي قصور الثقافة الرمضانية

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالاتها بليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، ومن المقرر أن تتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، ومعارض وورش فن تشكيلي، وندوات ثقافية وفنية.

كما تتضمن الاحتفالات ركن السيرة الهلالية، ومعارض الكتب، والعرض المسرحي “الزير سالم”، تأليف الفريد فرج وإخراج محمد شحات لفرقة قومية أسوان على مسرح الشباب والرياضة فى التاسعة مساء.

وتنظم الهيئة، عروض أفلام تسجيلية على المسرح الروماني بشارع المعز، وتقدم فرقتا سوهاج وأسيوط للفنون الشعبية عروضهما بقصر ثقافة الوادي الجديد، ويستقبل مسرح منف الأمسيات الشعرية، والندوات واللقاءات الحوارية، والتي ستستمر حتى 19 رمضان، فيما تنظم دار الأوبرا المصرية معرضا فنيا للتصوير الزيتى للفنان محمد إسماعيل بقاعة زياد بكير، يستمر حتى 11 رمضان.

ويبدأ صندوق التنمية الثقافية، في تقديم العرض المسرحي “عن العشاق” بقصر الأمير طاز ويستمر حتى 7 رمضان، أما في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فتقدم عدة مسرحيات وأمسيات شعرية وحفلات إنشاد ديني، تستمر حتى 22 رمضان.

> كما يبدأ قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، في تقديم عرض العرائس “الليلة الكبيرة”، بمركز الهناجر للفنون، ويستمر حتى 25 رمضان.

أ ش أ