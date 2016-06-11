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الشرطة الأمريكية: إطلاق نار على المغنية كريستينا جريمي فى أورلاندو ومقتل المشتبه به

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الشرطة الأمريكية: إطلاق نار على المغنية كريستينا جريمي فى أورلاندو ومقتل المشتبه به الشرطة الأمريكية: إطلاق نار على المغنية كريستينا جريمي فى أورلاندو ومقتل المشتبه به

المغنية كريستينا جريمي

قالت الشرطة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر إن المغنية كريستينا جريمى التى صعدت للشهرة بعد مشاركتها فى برنامج المواهب الغنائية التلفزيونى (ذا فويس) أطلق عليها النار خلال حفل فى مدينة أورلاندو أمس الجمعة.

وقالت إدارة شرطة أورلاندو على موقع تويتر إن شقيق جريمى تصدى للمسلح الذى أطلق النار على نفسه، وأضافت الشرطة أن الرجل توفى، حسبما ذكرت “رويترز”.

وحلت جريمى فى المركز الثالث خلال موسم عام 2014 من برنامج (ذا فويس) الذى يذاع على (إن.بى.سى)، وقال حساب برنامج (ذا فويس) على تويتر “نشعر بالحزن”.


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