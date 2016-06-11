غداً.. انطلاق عروض البيت الفني للمسرح احتفالاً بشهر رمضان

تنطلق في العاشرة من مساء غد برامج البيت الفني للمسرح للاحتفال بالشهر الكريم على جميع مسارحه بالقاهرة والإسكندرية.

وقال الفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي إن الفرقة تشهد عرض “ظل ممدود” للكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج محمد الخولي وبطولة سوسن بدر، خالد الذهبي، بهاء ثروت، بالاشتراك مع فرقة الإنشاد الصوفي، ومن المقرر تقديمها لمدة 15 يوما على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وقال الفنان والمنتج أحمد السيد مدير مسرح الطليعة إن الفرقة سوف تقدم خلال الشهر الكريم أمسية “على اسم مصر”، عن قصيدة بنفس الأسم للشاعر الراحل صلاح جاهين، وبطولة وإخراج الفنان محمود مسعود على قاعة صلاح عبد الصبور، بينما يشهد المسرح الكبير تقديم عرض “سهراية” للمخرج أكرم مصطفى وبطولة ياسر عزت ونيفين رفعت ونجوم مسرح الطليعة.

وقال المخرج أسامة رؤوف مدير مسرح الشباب إن الفرقة تقدم من إنتاجها العرض المسرحي “نعناع الجنينة” تأليف وإخراج شاذلي فرح، المقرر افتتاحه في 10 رمضان بقصر الأمير طاز، بجانب افتتاح العرض المسرحي “بس أنت مش شامم” بطولة فتحي عبد الوهاب، محمد عادل، وإخراج عبير لطفي على مسرح الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة بعروض ” شيكايرو” للمخرجة مروة رضوان، و”قضية ظل الحمار” للمخرج محمد جبر، ضمن برنامج عروض رمضان التي ينفذها قطاع الإنتاج الثقافي بمركز الهناجر للفنون بالأوبرا.

وقال الفنان حسن يوسف؛ مدير المسرح القومي للأطفال إن الفرقة تقدم أمسية “فتح مكة”، على مسرح الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، إضافة إلى عدد من الندوات لجمهورها من الأطفال.

وقال الفنان محمد نور، مدير مسرح القاهرة للعرائس إن الفرقة تشارك في برامج رمضان بعدد من العروض أهمها “الليلة الكبيرة” التى تقدم في عدة مسارح ومواقع ثقافية بالقاهرة.

وفي الإسكندرية، يواصل مسرح “ليسيه الحرية” التابع للبيت الفني للمسرح تقديم العرض المسرحي “الفانوس بقى صيني” للمخرج إسلام عبد الشفيع.