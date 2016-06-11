أعراض تكيس المبايض.. انتفاخ البطن وألم أسفل الظهر

كشف تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" 7 أعراض تدل على الإصابة بتكيس المبايض، وتتضمن الآتى:

1- انتفاخ وألم فى البطن: فهى واحدة من التغييرات التى ستلاحظ عندما يكون لديك تكيس فى المبيض أو تورم فى البطن، خاصة أسفل البطن والتى عادة ما تكون مصحوبة بالكثير من الألم.

2- صعوبة فى التبول أو الحاجة المتكررة للتبول: عندما يتطور تكيس المبايض، فإنه يسبب صعوبة فى التبول وتكون مؤلمة، كما أنه يسبب ضغطا هائلا على المثانة وزيادة الرغبة فى التبول بشكل متكرر.

3- آلام شديدة أثناء الطمث: قد تكون علامة على الإصابة بتكيس المبايض، نتيجة لعدم الإفراج عن البويضات، مما يؤدى إلى آلام شديدة فى الحوض.

4- زيادة الوزن: جنبا إلى جنب مع ألم فى البطن والانتفاخ، بالنسبة لمن يعانون من تكيس المبايض.

5- وجود مشكلة فى حركة الأمعاء: عندما يكون هناك ورما فى المبيض، قد ينتج عنه مشكلة فى حركة الأمعاء والشعور بألم، ويكون هناك صعوبة فى البراز.

6- عسر الهضم أو الحموضة المعوية: حتى بعد تناول الطعام، حيث إن النساء الذين يعانون من تكيس المبايض يشعرون دائما بالشبع، بسبب الضغط على المعدة وأنهم يشعرون بنوع من مشكلة تتعلق بعسر الهضم.

7- آلام أسفل الظهر: عندما يكون هناك تكيس فى المبيض ينتج عنه ضغط أسفل الظهر، كما أن قليل من النساء يشعرن بألم فى الفخذ، والذى يمكن أن يكون عرضا مبكرا لوجود تكيس فى المبيض.

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