أعراض تكيس المبايض.. انتفاخ البطن وألم أسفل الظهر

1- انتفاخ وألم فى البطن: فهى واحدة من التغييرات التى ستلاحظ عندما يكون لديك تكيس فى المبيض أو تورم فى البطن، خاصة أسفل البطن والتى عادة ما تكون مصحوبة بالكثير من الألم.
2- صعوبة فى التبول أو الحاجة المتكررة للتبول: عندما يتطور تكيس المبايض، فإنه يسبب صعوبة فى التبول وتكون مؤلمة، كما أنه يسبب ضغطا هائلا على المثانة وزيادة الرغبة فى التبول بشكل متكرر.
3- آلام شديدة أثناء الطمث: قد تكون علامة على الإصابة بتكيس المبايض، نتيجة لعدم الإفراج عن البويضات، مما يؤدى إلى آلام شديدة فى الحوض.
4- زيادة الوزن: جنبا إلى جنب مع ألم فى البطن والانتفاخ، بالنسبة لمن يعانون من تكيس المبايض.
5- وجود مشكلة فى حركة الأمعاء: عندما يكون هناك ورما فى المبيض، قد ينتج عنه مشكلة فى حركة الأمعاء والشعور بألم، ويكون هناك صعوبة فى البراز.
6- عسر الهضم أو الحموضة المعوية: حتى بعد تناول الطعام، حيث إن النساء الذين يعانون من تكيس المبايض يشعرون دائما بالشبع، بسبب الضغط على المعدة وأنهم يشعرون بنوع من مشكلة تتعلق بعسر الهضم.
7- آلام أسفل الظهر: عندما يكون هناك تكيس فى المبيض ينتج عنه ضغط أسفل الظهر، كما أن قليل من النساء يشعرن بألم فى الفخذ، والذى يمكن أن يكون عرضا مبكرا لوجود تكيس فى المبيض.
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