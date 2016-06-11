74% من القراء يتوقعون عدم نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان" هل تتوقع نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعه لـ 12.23 %، توقع غالبية القراء عدم نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعه لـ 12.23 %.

وتوقع 74% من القراء عدم نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعه لـ 12.23 %، وتوقع 23% من القراء نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعه لـ 12.23 %، بينما أعرب 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

59 % من القراء يتوقعون تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء

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