هيئة الطرق: انتهاء أزمة نزع ملكية طريق شبرا ـ بنها بالكامل وتنفيذه وصل لـ45%

أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى انتهاء مشكلات نزع الملكية بطريق شبرا ـ بنها المدرج بالمشروع القومى بالكامل، وذلك بعد سنوات من أزمة نزع ملكية الأراضى المعترضة لمسار الطريق، لافتا إلى أنه تم نزع ملكية جميع الأراضى التى كانت تعترض مسار الطريق بمساعدة مدير الأمن ومحافظ القليوبية.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" "استملنا الأراضى من الأهالى بعد تعويضهم وسلمناها لشركات المقاولات المنفذة للطريق"، لافتا إلى أن معدلات تنفيذ هذا الطريق وصلت إلى 45%، وأن الهيئة ملتزمة بالانتهاء نهاية العام الجارى، وأنه يقوم بجولات مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ ومواجهة أى معوقات تواجه تنفيذه.

رئيس هيئة الطرق والكبارى: جاهزون لافتتاح 5 طرق جديدة بالمشروع القومى نهاية الشهر الجارى.. عادل ترك: إنهاء تنفيذها بأطوال 515 كم.. تشمل الصعيد ـ البحر الأحمر وقنا ـ سفاجا والقاهرة ـ السويس

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