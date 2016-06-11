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بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة أسوان

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بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة أسوان بالصور.. أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة أسوان
استمرارا لاحتفالات فرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس خلال شهر رمضان المعظم، أقيمت عدة أنشطة ثقافية وفنية، ومنها ندوة دينية "قبول الآخر" ألقاها الشيخ عبد العزيز محمد، مدرس بمدرسة متولى شعراوى الأزهرى.

بينما أقيم بقصر ثقافة العقاد ندوة دينية عن"زكاه الفطر" حاضرها الشيخ أحمد طه إمام، وتحدث الشيخ عن الزكاة وما هى أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين حكمها ومشروعيتها وعلى من تجب ومقدار الزكاة ووقت الزكاة.

فى السياق نفسه أقام قسم التمكين الثقافى بقصر ثقافة أسوان تحت إشراف نجوى أحمد سيد، ورشة فنية "فانوس رمضان" لذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذ عبير الصاوى ، يارا محمود. واستمرارا للمقهى الثقافى بالقصر تضمن "قرآن كريم ، أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد اللثيى، أحمد فخرى ، عبد الراضى محمد وإنشاد دينى للمنشد فوزى عبد الرحم عباس واستعراضات: اسمر صغير يا دوب ، أرض الشرق ، لوكا توكا ، اسكتش "العروسة نوسة" لأطفال مسرح قصر ثقافة أسوان".

وأقيم بقصر ثقافة كوم امبو برنامج "رمضان يجمعنا" لأطفال بيت ثقافة دراو، مكتبة الطفل والشباب بدراو ، مكتبة الشطب ، وتتضمن ورشة فنية "بانورما رمضان" ، مسابقة فورية ، أمسية أدبية للطفل، مسابقة لاكتشاف مواهب الطفل بعنوان "الطفل الموهوب".

يذكر أن الاحتفالات تقام تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبرئاسة سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى.

أنشطة فرع ثقافة أسوان (1)

أنشطة فرع ثقافة أسوان (2)

أنشطة فرع ثقافة أسوان (3)

أنشطة فرع ثقافة أسوان (4)

أنشطة فرع ثقافة أسوان (5)

أنشطة فرع ثقافة أسوان (6)


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