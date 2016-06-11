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استشارى قلب: الكشف الدورى المنتظم يقيك من نصف أمراض القلب

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استشارى قلب: الكشف الدورى المنتظم يقيك من نصف أمراض القلب استشارى قلب: الكشف الدورى المنتظم يقيك من نصف أمراض القلب
دائما ما ينصح الأطباء بالاهتمام المسبق بالصحة، وأهم شق فى هذا الاهتمام هو الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض خاصة المزمنة منها، لأنه يمكن من القدرة على الحد منها ومن خطورتها ومضاعفاتها والتعامل معها، بل والوقاية التامة منها.

الدكتور رامى الروينى، استشارى أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية، مدرب بمجلس الإنعاش الأوروبى، أكد لـ"اليوم السابع"، أن كل مرض يتم اكتشافه مبكرا يمكن الوقاية منه، وعلاجه بشكل سليم.

وقال: "لابد من أن يعى الشخص بأن أمراض القلب بشكل خاص، وقصور الشرايين وهو المرض الأشهر الذى يصيب الكثيرين منها، أصبح من أخطر أمراض العصر، وأكثرها انتشارا بين الكثير من الأشخاص فى فئات عمرية متباينة، ولم تعد تقتصر على فئة عمرية معينة".

وأوضح الدكتور رامى الروينى أن أمراض القلب يمكن بسهولة الوقاية منها ومن مضاعفاتها الخطيرة، من خلال بعض الخطوات والتى من أهمها وأولها، الكشف الدورى المبكر عنها، من خلال العرض الدورى على مختص قلب وإجراء للفحوصات ورسم القلب بالكامل بشكل منظم وعدم إهمال مواعيد المتابعة تلك، لأنها تقى من أكثر من نصف أمراض القلب المختلفة والتى تهدد الشباب والكبار على حد سواء، والتى من بينها القصور وغيره.

وتابع د. رامى: "بشكل قاطع لا يصح إهمال مواعيد المتابعة التى يتم اجراؤها كل فترة، خاصة لأولئك المرض الذين يعانون أمراضا مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات القلب".


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