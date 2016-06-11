باحثون مصريون يطورون "كريمات" من الشاى لمكافحة الالتهابات الناتجة عن الشمس

تمكن مؤخرا فريق من الباحثين المصريين من تطوير كريمات طبيعية تحتوى على مستخلصات الشاى الأخضر والأسود، وتتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة وفاعلية كبيرة فى حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس، وعلاج الالتهابات الناجمة عن التعرض لها لفترة طويلة، وذلك حسبما أذيع خلال المؤتمر الطلابى الأول المتخصص فى العلاج والتداوى بالأعشاب فى كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية.

ونسلط المزيد من الضوء على نتائج هذا البحث المثير للاهتمام، والذى شارك فيه فريق بحثى مشترك من طلاب وخريجى كلية الصيدلة، وهم شروق هانى وآية مجدى وإيمان حسن، حيث قارنوا الاستعمال الظاهرى لخلاصة الشاى الأخضر والأسود على الجلد، ونجح الطلاب فى تحضير كريم من خلاصة الشاى الأخضر وكريم آخر من خلاصة الشاى الأسود، وقاموا بتجربة هذه الكريمات على الفئران قبل وبعد التعرض لأنواع معينة من الإشعاعات.

وكانت النتائج إيجابية للغاية، حيث أثبتت فاعلية الكريمات المحتوية على مستخلصات الشاى الأخضر والأسود فى مكافحة التأثيرات الضارة لأشعة الشمس، وكما كشفت أن الكريم يتمتع بخواص قوية مضادة للالتهابات، علما بأن تأثيرات كريم الشاى الاخضر كانت أفضل من الشاى الأسود.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل ثبت أن كريمات الشاى الأخضر والأسود تتفوق على بعض الكريمات المضادة للالتهابات التى تباع فى الصيدليات حاليا، حيث سجلت الكريمات الطبيعية أرقاما أقوى من الكريمات المتاحة للبيع للجمهور حاليا.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مصيلحى، رئيس قسم العقاقير بصيدلة مصر الدولية، والمشرف على البحث "أن هذه النتائج فريدة من نوعها لأنها ستمهد الطريق لشركات الأدوية كى تطور كريم جلدى يتمتع بخواص وقائية وعلاجية فى الوقت نفسه، حيث يمكن دهانه لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وفى حالة الإصابة بالتهابات وحروق الشمس، يمكن استخدامه أيضا ليعمل كمضاد للالتهابات ويعالج أضرار الشمس"، ولكن بعد الانتهاء أولا من التجارب الإكلينيكية على الإنسان للتأكد من أمان وفاعلية الكريمات على البشر كما هو متبع فى كل دول العالم.

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