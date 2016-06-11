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إصابة مجندين فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية بورسعيد

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إصابة مجندين فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية بورسعيد إصابة مجندين فى حادث تصادم بطريق الإسماعيلية بورسعيد

أصيب مجندين شرطة في حادث تصادم سيارة شرطة بسيارة ملاكى بطريق «الاسماعيلية- بورسعيد ».

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج , وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير إداره الرعاية العاجلة بمحافظة الاسماعيلية الدكتور مينا حليم إخطارًا من عمليات غرفة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي شرطة “بوكس” مع سياره آخرى ملاكى بطريق «الإسماعيلية – بورسعيد» بمنطقة الكيلو 11 أسفر عن إصابه المجندين محمود عاشور فوزى 22 سنة مصاب بسحجات بالأنف واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، محمود شحاته خاطر 22 سنة مصاب مصاب بكدمات بالقدم اليسرى.

وقال مدير إداره الرعاية العاجلة الدكتورمينا حليم ان المجندين تابعين لقوات أمن الإسماعيلية ، ويخضعون الآن لفحوصات وعمل الإشاعات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة بالمستشفى العام.

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