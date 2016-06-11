أخبار فلسطين..قوات الاحتلال تهدم منزل فلسطينى قتل إسرائيلية

هدم الجيش الاسرائيلى منزل رجلا فلسطينيا طعن سيدة يهودية حتى الموت أمام أطفالها. قال الجيش أن قواته دخلت قرية يطا بالضفة الغربية فى وقت مبكر السبت لهدم منزل مراد بدر عبد الله ادعيس. كان ادعيس قد أقدم فى يناير على قتل دفنة مائير، أم لستة أطفال، فى منزلها بمستوطنة عتنيئيل. فر ادعيس من موقع الحادث قبل أن يلقى القبض عليه فى وقت لاحق.

تقول إسرائيل إنها تنفذ عمليات هدم المساكن لردع أى هجمات فى المستقبل. ويعتبر الفلسطينيون هذا الأمر شكلا من أشكال العقاب الجماعى. قتل مائير كان أحد أكثر الهجمات ترويعا فى موجة من العنف مستمرة منذ ثمانية أشهر.

يوم الأربعاء الماضى، فتح فلسطينيان النار فى سوق للمواد الغذائية فى تل أبيب، ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين.

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