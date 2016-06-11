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"إعلام البرلمان":نلتقى متخصصين ومسئولى قنوات فضائية لوضع حد لفوضى الإعلانات

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"إعلام البرلمان":نلتقى متخصصين ومسئولى قنوات فضائية لوضع حد لفوضى الإعلانات "إعلام البرلمان":نلتقى متخصصين ومسئولى قنوات فضائية لوضع حد لفوضى الإعلانات
أكد النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أن هناك فوضى إعلانية كبيرة فى القنوات التليفزيوينة خلال بدايات شهر رمضان، وهناك إعلانات لا تحترم عقلية المواطن المصرى، موضحاً أن اللجنة ستسعى للقاء متخصصين وباحثين فى مجال الإعلام، وكذلك مسئولة شركات الإعلان ورؤساء تحرير القنوات الفضائية لوضع ضوابط للإعلانات .

وأضاف شرشر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة كى يكون هناك ضوابط حقيقية للمادة الإعلانية، ويكون هناك تشريع خاص لمنع هذه الفوضى من قبل شركات الإعلانات، التى تذيع بعض إعلانات تستفز المواطن.


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