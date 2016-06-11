3 مليارات و308 ملايين جنيه مقدمات حجز 11ألف قطعة من أراضى الإسكان الاجتماعى

كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، أن إجمالى مقدمات حجز أراضى الإسكان الاجتماعى بلغت 3 مليارات و308 ملايين و625 ألف جنيه.

وأضافت المصادر، أن هذه المبالغ حصيلة تقدم 132345 مواطنا تقدموا لحجز 11076 قطعة أرض إسكان اجتماعى كانت قد أعلنت عنها وزارة الإسكان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد أكد أن أراضى الإسكان الاجتماعى شهدت هذه المرة إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث تقدم لحجز 1862 قطعة بمدينة 6 أكتوبر 29591 مواطناً، وفى مدينة السادات تقدم لحجز 2278 قطعة 20533 مواطناً، وفى مدينة بدر تقدم لحجز 2876 قطعة 23175 مواطناً، وفى مدينة العاشر من رمضان تقدم لحجز 2070 قطعة 46314 مواطناً، وفى مدينة الصالحية الجديدة تقدم لحجز 211 قطعة 5606 مواطنين، وفى مدينة أسيوط الجديدة تقدم لحجز 200 قطعة 669 مواطناً، وفى مدينة قنا الجديدة تقدم لحجز 1138 قطعة 2678 مواطناً، وفى مدينة سوهاج الجديدة تقدم لحجز 303 قطع 3316 مواطناً، وفى مدينة طيبة الجديدة تقدم لحجز 138 قطعة 463 مواطناً.

"الإسكان" تعلن تفاصيل حجز أراضى القرعة الأخيرة.. مصطفى مدبولى: 17 ألف حاجز لـ21 ألف قطعة أرض بـ21 مدينة.. القاهرة الجديدة وأكتوبر وبدر والعاشر والسادات أبرزها.. ويؤكد: 14 ألف مواطن عرضوا الدفع "كاش"

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