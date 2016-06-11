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المعارضة السورية تعلن الإستيلاء على دبابة روسية من طراز "T90" فى حلب

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المعارضة السورية تعلن الإستيلاء على دبابة روسية من طراز "T90" فى حلب المعارضة السورية تعلن الإستيلاء على دبابة روسية من طراز "T90" فى حلب
أعلنت حركة نور الدين الزنكى، التابعة لغرفة عمليات فتح حلب فى المعارضة السورية المسلحة، أنها تمكنت من اغتنام دبابة روسية من طراز T90 التى تعتبر فى موسكو فخر الصناعة العسكرية الروسية.

وأضافت الحركة - فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز اليوم السبت - أنها استولت على تلك الدبابة إلى جانب كمية من الأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة، أثناء المعارك التى دارت بينها من جهة، وبين قوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة أخرى، فى منطقة الملاح بمدينة حلب، شمال غربى سوريا.
>ونشر قائد غرفة عمليات فتح حلب، الرائد ياسر عبد الرحيم، صورة له مع الدبابة الروسية التى كانت تستخدمها القوات الحكومية فى الهجوم على مواقع المعارضة.

يذكر أن الجيش السورى يعتمد بشكل كلى على الأسلحة الروسية، وقد بدأت طرازات حديثة من تلك الأسلحة تظهر فى ميدان القتال فى الحرب السورية مع تزايد الدعم الروسى لنظام الرئيس بشار الأسد.
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مصر 365

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