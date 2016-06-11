الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة غرب يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال وعلى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 22 34 الإسكندرية 20 30 مطروح 18 30 بورسعيد 21 28 دمياط 21 28 بلطيم 20 29 الإسماعيلية 21 35 السويس 22 35 العريش 18 30 نخل 14 32 طابا 22 32 الطور 24 35 مرسى علم 26 37 الغردقة 25 36 شرم الشيخ 26 35 رفح 17 29 كاترين 15 30 سيوة 24 40 المنيا 23 37 الفيوم 21 35 رأس سدر 23 34 أبوسمبل 26 41 وسط الدلتا 21 34 أسيوط 23 38 سوهاج 25 39 الأقصر 25 41 أسوان 27 42 شلاتين 26 39 حلايب 27 37 الوادى الجديد 22 40 قنا 24 40 نويبع 27 36 السلوم 18 33.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

مكة المكرمة 31 46 المدينة 30 43 الرياض 32 44 المنامة 32 37 أبوظبى 28 44 الدوحة 32 43 الكويت 32 44 دمشق 13 31 بيروت 20 28 عمان 15 26 القدس 15 24 غزة 20 27 بغداد 25 38 مسقط 33 40 صنعاء 16 32 الخرطوم 32 44 طرابلس 20 35 تونس 19 34 الجزائر 18 29 الرباط 17 24 نواكشوط 22 32.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

أنقرة 08 25 إسطنبول 16 24 إسلام آباد 27 41 نيودلهى 31 41 جاكرتا 24 31 بكين 19 30 كوالالمبور 25 33 طوكيو 19 28 أثينا 19 28 روما 17 25 باريس 15 23 مدريد 15 31 برلين 12 21 لندن 14 20 مونتريال 11 26 موسكو 10 16 نيويورك 16 26 واشنطن 20 31 .

الأرصاد: غدا طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة