74% من القراء يتوقعون نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان" هل تتوقع نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعه لـ 12.23 %، توقع غالبية القراء نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعه لـ 12.23 %.إعلان - Ads إعلان - Ads
59 % من القراء يتوقعون تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء
وتوقع 74% من القراء نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعه لـ 12.23 %، وتوقع 23% من القراء عدم نجاح البنك المركزى فى السيطرة على التضخم بعد ارتفاعه لـ 12.23 %، بينما أعرب 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
59 % من القراء يتوقعون تراجع عمليات استهداف محولات الكهرباء
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