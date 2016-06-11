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اليوم.. أولى جلسات محاكمة أمين شرطة قتل شقيقته وزوجة شقيقه بسبب الميراث بالغربية

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة أمين شرطة قتل شقيقته وزوجة شقيقه بسبب الميراث بالغربية اليوم.. أولى جلسات محاكمة أمين شرطة قتل شقيقته وزوجة شقيقه بسبب الميراث بالغربية
تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية برئاسة المستشار احمد عبد الوهاب وعضوية المستشارين عبد العاطى شعله وعمرو صلاح الدين وأمانة سر عزت خليل اليوم السبت أولى جلسات محاكمة أمين شرطة من قوة أمن بئر العبد بشمال سيناء فى القضية 20689 لسنة 2015 جنايات مركز بسيون والمقيدة برقم 507لسنة 2016 غرب كلى طنطا بعد قيامه بقتل شقيقيته وزوجه شقيقه والشروع فى قتل 5 بينهم شقيقيه وزوجته وطفلين بسبب خلافات الميراث بقرية كفر العلو بمركز بسيون.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز بسيون بقيام أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه الميرى على أفراد عائلته بسبب الميراث.

و انتقل العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد محمد السعدنى رئيس مباحث مركز بسيون وألقت المباحث القبض على المتهم أمين الشرطة سامى محمود عبد الحميد كروان36سنة مقيم كفر العلو مركز بسيون وتبين ان المتهم اطلق 15عيار نارى من سلاحه الميرى مما أدى إلى وفاة زوجة شقيقه "شوقية بسيونى دعس " وشقيقته "سامية" وشرع فى قتل شقيقيه "السيد" و"أسامة" كما شرع فى قتل زوجته"سناء أبو زيد الحناوى" وأصاب طفلين أحدهما نجل شقيقه يدعى "محمد والاخر نجل امين شرطة يدعى محمود حامد السقا كان متواجدا أثناء إطلاق النار واعترف المتهم تفصيليا بالواقعة امام النيابة وتمت إحالته للمحكمة.

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مصر 365