السجن لأمريكى من أصل سورى أدين بتهريب معدات عسكرية إلى سوريا

حكم القضاء فى كاليفورنيا على متهم بالسجن 32 شهرا الجمعة بعد ادانته بالتآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا من خلال تهريب تجهيزات عسكريات إلى جهاديين يحاربون فى هذا البلد.

وأقر أمين البارودى (50 عاما) وهو سورى يحمل الجنسية الأميركية فى يناير بأنه اشترى معدات تكتيكية بقيمة عشرات الاف الدولارات من بينها بندقية مجهزة بمنظار ليلى وسترات واقية من الرصاص ومناظير وامشاط للتحميل السريع وإرسالها إلى حركة أحرار الشام الاسلامية فى سوريا.

وبحسب وثائق المحكمة فإن البارودى وشركائه سافروا جوا إلى تركيا ومعهم المعدات وقاموا بتهريبها إلى سوريا من الحدود التركية ، واتهم البارودى بالقيام برحلتين من هذا النوع فى فبراير ومارس 2013.

وتعد حركة أحرار الشام من الفصائل الإسلامية المعارضة للنظام السورى وتنشط فى محافظات سورية عدة، أنشأت الحركة فى العام 2011 وتتلقى دعما تركيا وخليجيا بحسب محللين. وهى تقاتل إلى جانب جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا، ضمن تحالف "جيش الفتح".

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