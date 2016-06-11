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سقوط مدير مجمع تموينى وراء تخزين سلع غذائية فاسدة بمنطقة باب الشعرية

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سقوط مدير مجمع تموينى وراء تخزين سلع غذائية فاسدة بمنطقة باب الشعرية سقوط مدير مجمع تموينى وراء تخزين سلع غذائية فاسدة بمنطقة باب الشعرية
تمكنت مباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مجمع استهلاكى وتموينى بباب الشعرية، لقيامه بتخزين سلع غذائية داخل المجمع وبيعها للمواطنين بخلاف أسعارها الأصلية، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط شرطة التموين معلومات مفادها قيام " سمير.إ.م" 59 مدير مجمع سكة الظاهر التموينى التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية فى باب الشعرية، ومقيم الوايلى بتخزين السلع الغذائية وبيعها للمواطنين بالسوق السوداء وعثر داخل المجمع على 600 كيلو ارز مجهول المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر رقم 2421 جنح جزئيه باب الشعرية لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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