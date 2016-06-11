5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن مياه معدنية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب فجر اليوم فى مخزن مياه معدنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون إصابات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات للإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عمال شركة الدلتا للحديد والصلب بتفريغ حوض الجلخ الساخن تسرب بعض المياه للحوض، ما أدى لحدوث انفجار وتناثر على الأشجار الموجودة داخل سور الشركة واشتعال النيران بها وامتدادها لبعض صناديق المياه الفارغة الموجودة بالمخزن المجاور للشركة، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبسؤال كل من خليل عطية على 65 عاما مالك المخزن مقيم شارع عزيز صدقى دائرة القسم، وكرم زكى سيد 55 عاما مشرف بالشركة مقيم مسطرد دائرة القسم أيدا ذلك.

تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5921 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.

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