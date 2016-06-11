إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى شبين القناطر بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب ركنة سيارة بشبين القناطر فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

دلت تحريات المباحث أن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث شبين القناطر تلقى بلاغا يفيد حدوث مشاجرة وإصابة 6 أشخاص بسبب توقف سيارة نقل بالشارع، وعدم تمكن أحد المارة من المرور، بناحية عزبة الوكلاء دائرة المركز.

وتبين حدوثها بين كل من طرف الأول "حمدى.م" 33 سنة نجار موبيليا مقيم ذات العنوان مصابا بجروح قطعية بفروة الرأس ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى للعلاج، و"مصطفى.ع" 70 سنة بالمعاش مقيم ذات العنوان مصابا بكدمة بالكوع والساعد الأيسر وجرح قطعى بفروة الرأس، و"عاطف.م" 40 سنة عامل بالأجر ومقيم ذات العنوان مصابا بجرح سطحى بالجبهة، و"وليد.م" 28 سنة نجار موبيليا مقيم ذات العنوان مصابا بكدمات بالضلوع والكتف والساعد الأيسر، و"محمد.م" 50 سنة نجار موبيليا مقيم ذات العنوان مصابا بكدمة بالساعد واليد اليسرى والفك السفلى، وطرف ثان "محمد.ن" 43 سنة مقاول مقيم ذات العنوان مصابا بكدمة بالوجه، و"وائل.م" مقيم ذات العنوان "لم يستجوب"، و"أحمد.م" مقيم ذات العنوان "لم يستجوب"، و"محمود.ا" مقيم ذات العنوان "لم يستجوب"، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب توقف سيارة نقل بالشارع أمام مسكن الطرف الأول لتحميل بعض الأثاث أثناء مرور الأول من الطرف الثانى بسيارته وعدم تمكنه من المرور تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ذلك وأبدوا رغبتهم فى التصالح التراضى فيما بينهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16041 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.

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