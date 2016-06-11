7 نصائح للتغلب على تورم القدمين أثناء الحمل.. المياه وتقليل الملح

هناك العديد من المشاكل التى تواجه النساء خلال فترة الحمل، والأسوأ بينها تورم القدمين، لأنه يعيق المرأة من الحركة ويمثل لها مشكلة كبيرة.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" العلاجات الأكثر طبيعية لعلاج تورم القدمين خلال فترة الحمل، ويتضمن الآتى:

1- شرب كمية المياه الموصى بها النساء الحوامل، وهى من ستة إلى ثمانية أكواب فى اليوم الواحد، وهذا من العلاجات الأكثر طبيعية لتورم القدمين، لأن شرب كمية جيدة من الماء خلال فترة الحمل تساعد على طرد جميع السموم من الجسم.

2- شرب الماء بكميات كافية يساعد على زيادة عدد مرات الدخول للحمام، وهذا بدوره يطرد الكميات الإضافية من الماء بالجسم، ويساعد فى الحد من تورم القدمين، وكذلك مناطق أخرى من الجسم مثل الوجه المنتفخ خلال فترة الحمل.

3- تجنب الوقوف لفترة طويلة أثناء الحمل، لأنه قد يسبب تدفق السوائل إلى الأجزاء السفلى من الجسم، مما يسبب تورما فى القدمين.

4- الطريقة الأخرى للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل خفض كمية استهلاك الملح، الذى يعد واحدا من الأسباب الرئيسية وراء تورم القدمين أثناء الحمل، لأن يحتفظ الجسم بالماء، وهذا لا يعنى تجنب الملح بشكل تام، لأن الجسم يحتاج إلى كمية مطلوبة من الملح أثناء الحمل ليعمل بشكل صحيح، ولكن من الضرورى تجنب الجرعات الزائدة لمنع تورم القدمين.

5- النظام الغذائى المتوازن يساعد فى السيطرة على تورم القدمين أثناء الحمل.

6- يجب تجنب ارتداء الملابس الضيقة كالبناطيل الجينز أو غيرها، لأنها تزيد الضغط على القدمين، وهذا بدوره يسبب تورم فى القدمين.

7- يجب على المرأة الحامل تغيير الموضع أثناء الجلوس أو النوم.

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